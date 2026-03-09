قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع حينا ويوجه بتسريع إجراءات تراخيص البناء

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المخطط التفصيلي والخطوات التنفيذية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، والمقرر تنفيذه بمنطقتي "المعنا" و"الحميدات". 

يأتي المشروع كنموذج حضاري رائد، لرفع كفاءة الخدمات وتطوير المناطق الحضرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO. 



وكشف محافظ قنا،ب أنه تم إصدار  اللوحات التنفيذية للمشروع بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مؤكداً أنه سيتم البدء في استقبال طلبات تراخيص المباني فور توقيع هذه اللوحات على أرض الواقع. 



كما وجه الببلاوي، بإنشاء منظومة متكاملة لسرعة إصدار التراخيص، معلناً عن التعاون مع أكثر من 12 مكتباً استشارياً لتقديم الدعم الفني للمواطنين وتعريفهم بإجراءات التراخيص، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وضمان تنفيذه بشكل منظم، للتيسير على المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع "حيّنا" يعد تجربة رائدة تهدف لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحويل منطقتي المعنا والحميدات، إلى نموذج حضاري متكامل يتماشى مع رؤية مصر للارتقاء بالبنية الأساسية. 

كما ناقش الببلاوى، مع مسؤولي المشروع الجدول الزمني والالتزام بالمواعيد المحددة لمراحل التنفيذ، ودراسة الجوانب المالية والاستشارية لتحديد الميزانية النهائية، ومراجعة البيانات المساحية الدقيقة لضمان دقة التنفيذ على أرض الواقع. 

شهد الاجتماع حضور كل من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد رزق، مدير مكتب "مصر" ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بهيئة التخطيط العمراني، وإيمان رضوان، مدير برامج بالسفارة السويسرية بمصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمشاركة خبراء التنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والشركاء الدوليين. 

قنا المخطط التفصيلي الحميدات المعنا أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. احرص عليه في صلاة التهجد وقبل الإفطار

موفدو الأوقاف في موزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني

موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني للجالية المصرية| صور

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد