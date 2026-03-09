محافظ قنا يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع حينا ويوجه بتسريع إجراءات تراخيص البناء

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المخطط التفصيلي والخطوات التنفيذية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، والمقرر تنفيذه بمنطقتي "المعنا" و"الحميدات".



يأتي المشروع كنموذج حضاري رائد، لرفع كفاءة الخدمات وتطوير المناطق الحضرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO.





وكشف محافظ قنا،ب أنه تم إصدار اللوحات التنفيذية للمشروع بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مؤكداً أنه سيتم البدء في استقبال طلبات تراخيص المباني فور توقيع هذه اللوحات على أرض الواقع.





كما وجه الببلاوي، بإنشاء منظومة متكاملة لسرعة إصدار التراخيص، معلناً عن التعاون مع أكثر من 12 مكتباً استشارياً لتقديم الدعم الفني للمواطنين وتعريفهم بإجراءات التراخيص، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وضمان تنفيذه بشكل منظم، للتيسير على المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع "حيّنا" يعد تجربة رائدة تهدف لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحويل منطقتي المعنا والحميدات، إلى نموذج حضاري متكامل يتماشى مع رؤية مصر للارتقاء بالبنية الأساسية.



كما ناقش الببلاوى، مع مسؤولي المشروع الجدول الزمني والالتزام بالمواعيد المحددة لمراحل التنفيذ، ودراسة الجوانب المالية والاستشارية لتحديد الميزانية النهائية، ومراجعة البيانات المساحية الدقيقة لضمان دقة التنفيذ على أرض الواقع.



شهد الاجتماع حضور كل من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد رزق، مدير مكتب "مصر" ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بهيئة التخطيط العمراني، وإيمان رضوان، مدير برامج بالسفارة السويسرية بمصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمشاركة خبراء التنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والشركاء الدوليين.



