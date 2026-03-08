رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات المقدمة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات الإدارية وأعضاء الجهاز الإداري بمستشفيات قنا الجامعية.

أكد رئيس جامع قنا، بأن التحول الرقمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الإجراءات على المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، مع ضرورة الاستثمار الأمثل للتطبيقات الموجودة بكليات وإدارات الجامعة في مستشفيات قنا الجامعية مثل تطبيق مسك ، اجتماع، صيانة، عدل، إجازات.

استعرض عكاوى، مكونات مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، والذي يتضمن عددًا من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة الطبية، حيث تتضمن مشروعات التحول الرقمي بالمستشفيات تطبيق الإدارة الالكترونية للعنايات المركزة والحضانات "عناية"، الحجز الالكتروني للعيادات الخارجية "عيادة"، الإدارة الالكترونية لاستقبال المرضى "استقبال"، الإدارة الالكترونية للأطقم الطبية "مهام"، الإدارة الالكترونية للأمن الجامعي " أمان "، تطبيق صيانة الأجهزة الطبية.

أشار الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المستشفيات الجامعية يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتنظيم العمل بين الأقسام المختلفة، وتسهيل حصول المرضى على الخدمة الطبية بصورة أكثر سرعة ودقة.

أشاد الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بدعم رئيس الجامعة لمنظومة التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية مشيرا لسعي المستشفيات إلى تعميم استخدام التطبيقات الإلكترونية في مختلف القطاعات الإدارية والطبية، بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين الإدارات المختلفة.

ناقش الحضور آليات تطوير هذه التطبيقات وربطها بمنظومة التحول الرقمي بالجامعة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة، ودقة متابعة الحالات، وتقليل التكدس، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الإداري والطبي داخل مستشفيات قنا الجامعية.