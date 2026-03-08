قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية

يوسف رجب

استعرض الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات المقدمة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك خلال ورشة العمل التي  أقيمت بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد علي عامر،  نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات الإدارية وأعضاء  الجهاز الإداري بمستشفيات قنا الجامعية.

أكد رئيس جامع قنا، بأن التحول الرقمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الإجراءات على المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، مع ضرورة الاستثمار الأمثل للتطبيقات الموجودة بكليات وإدارات الجامعة في مستشفيات قنا الجامعية مثل تطبيق  مسك ، اجتماع،  صيانة، عدل، إجازات. 

استعرض عكاوى، مكونات مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، والذي يتضمن عددًا من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة الطبية، حيث تتضمن مشروعات التحول الرقمي بالمستشفيات تطبيق الإدارة الالكترونية للعنايات المركزة والحضانات "عناية"، الحجز الالكتروني للعيادات الخارجية "عيادة"، الإدارة الالكترونية لاستقبال المرضى "استقبال"، الإدارة الالكترونية للأطقم الطبية "مهام"، الإدارة الالكترونية للأمن الجامعي " أمان "، تطبيق صيانة الأجهزة الطبية.

أشار الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المستشفيات الجامعية يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتنظيم العمل بين الأقسام المختلفة، وتسهيل حصول المرضى على الخدمة الطبية بصورة أكثر سرعة ودقة.

أشاد الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بدعم رئيس الجامعة لمنظومة التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية مشيرا لسعي المستشفيات إلى تعميم استخدام التطبيقات الإلكترونية في مختلف القطاعات الإدارية والطبية، بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين الإدارات المختلفة.   

ناقش الحضور آليات تطوير هذه التطبيقات وربطها بمنظومة التحول الرقمي بالجامعة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة، ودقة متابعة الحالات، وتقليل التكدس، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الإداري والطبي داخل مستشفيات قنا الجامعية.

مستشفيات قنا الجامعية التحول الرقمي الشامل جامعة قنا المستشفيات الجامعية أخبار قنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الشباب والرياضه

مديرية الشباب والرياضة تبحث فرص الاستثمار بنادى غزل دمياط

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة التطوير الشاملة لمساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة تطوير مساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

تعليم دمياط

"تعليم دمياط" يُتابع التقييمات العملية للطلاب بالمدرسة الفندقية برأس البر

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

