محافظ قنا يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بمشروع إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات القومية، بحضور القيادات التنفيذية المسؤولة عن المشروع.



واطلع محافظ قنا، على آلية العمل والتصميمات الإنشائية للمشروع، ومتابعة نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، ومناقشة كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تسريع وتيرة العمل، ومتابعة نسب الإنجاز في أعمال الصرف الصحي والمياه، والكهرباء، والطرق، والحماية المدنية، والغاز الطبيعي.





واستمع الببلاوي، إلى شرح مفصل عن المكونات الأساسية للمرحلة الأولى للمشروع، والتي من بينها المبنى الإداري، ومسجد، ونقطة شرطة، ومقرات للإسعاف والخدمات، بإجمالي تكلفة تبلغ 412 مليون جنيه.





وأكد محافظ قنا، بأن المنطقة الحرفية بالترامسة، تستهدف إقامة مجمع متكامل من الحرف، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والفنية والسلامة المهنية، في موقع استراتيجي بالقرب من قرية الترامسة، مما يتيح فتح فرص عمل جديدة للشباب.







