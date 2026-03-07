قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين قنا: ضخ 28 ألف أسطوانة منزلية و2000 تجارية بمراكز المحافظة

قال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تنفيذًا لتعليمات محافظ قنا بتأمين احتياجات السوق المحلية، تم ضخ 28 ألف أسطوانة بوتاجاز وتوزيعها على مراكز وقرى المحافظة التسعة، إضافة إلى 2000 أسطوانة تجارية، لضمان توافر السلعة.

وأوضح وكيل الوزارة التموين بقنا أن غرفة عمليات مديرية التموين تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الضخ اليومي، تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، في تحقيق الاستقرار التمويني بجميع أرجاء المحافظة.

وأضاف القط أن المديرية شنت حملات رقابية موسعة، أسفرت عن ضبط 250 أسطوانة بوتاجاز بمركز أبوتشت، قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز تتم تحت إشراف كامل من مفتشي التموين بمختلف الإدارات لضمان الالتزام بالسعر الرسمي.

من جانبه، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة التموينية على جميع مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة التسعة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الاستراتيجية. 





