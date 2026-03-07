قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
رياضة

آرسنال يهزم مانسفيلد تاون ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

إسراء أشرف

تأهل فريق آرسنال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا على مضيفه مانسفيلد تاون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أون كول ستاديوم ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة.

وافتتح نوني مادويكي التسجيل لصالح آرسنال، قبل أن يضيف إيبيريشي إيزي الهدف الثاني للجانرز، ليعزز تقدم فريقه خلال المباراة.

في المقابل، سجل هدف مانسفيلد تاون الوحيد اللاعب إيفانز، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة، لتنتهي المواجهة بفوز آرسنال وتأهله إلى الدور التالي.

ويأتي هذا الانتصار بعد فوز آرسنال في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على برايتون آند هوف ألبيون بهدف دون رد.

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

