آرسنال يهزم مانسفيلد تاون ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق آرسنال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا على مضيفه مانسفيلد تاون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أون كول ستاديوم ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة.

وافتتح نوني مادويكي التسجيل لصالح آرسنال، قبل أن يضيف إيبيريشي إيزي الهدف الثاني للجانرز، ليعزز تقدم فريقه خلال المباراة.

في المقابل، سجل هدف مانسفيلد تاون الوحيد اللاعب إيفانز، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة، لتنتهي المواجهة بفوز آرسنال وتأهله إلى الدور التالي.

ويأتي هذا الانتصار بعد فوز آرسنال في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على برايتون آند هوف ألبيون بهدف دون رد.