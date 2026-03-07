قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبياد الخاص ونادي زد ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون مشترك

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
محمد سمير

نظم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع نادي زد لكرة القدم فعالية يوم الرياضات الموحدة في أجواء رمضانية مميزة، بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وأقرانهم من لاعبي نادي زد لكرة القدم وذلك في إطار دعم ونشر مفهوم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة ، في مقدمتهم معالي الوزير المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري والدكتور أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم ، والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري،

كما شهد الحدث حضور نجمي من نجوم كرة القدم المصرية الذين حرصوا على دعم لاعبي الأولمبياد الخاص والمشاركة معهم في هذه الفعالية، ومن بينهم الكابتن خالد بيبو، والكابتن محمد شوقي.

وأكد المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لنشر ثقافة الدمج في المجتمع، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد أحد أهم الوسائل التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وأضاف أن التعاون مع نادي زد لكرة القدم يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الرياضية في دعم رسالة الأولمبياد الخاص وإتاحة الفرصة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم في بيئة رياضية إيجابية.

من جانبه، أكد الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الرياضات الموحدة تعد أحد أهم البرامج التي يحرص الأولمبياد الخاص على نشرها عالميًا، لما لها من دور كبير في كسر الحواجز وتعزيز روح الصداقة بين اللاعبين.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات متميزة يعكس التطور الكبير الذي يشهده برنامج الأولمبياد الخاص المصري، والدور الفاعل الذي يقوم به في دعم اللاعبين وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري واستضافة هذه الفعالية، مؤكدًا أن نادي زد يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تسهم في تعزيز قيم الدمج وتمكين جميع فئات المجتمع من ممارسة الرياضة.

وأضاف أن مشاركة لاعبي نادي زد مع لاعبي الأولمبياد الخاص في فريق واحد تعكس رسالة مهمة مفادها أن الرياضة قادرة على توحيد الجميع، وترسيخ قيم الاحترام والتعاون بين اللاعبين.

وتضمنت الفعالية تنظيم  مباراتان  للرجال والسيدات في كرة  القدم الموحدة المدمجة في إطار الرياضات الموحدة التي تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في فريق واحد، بما يعزز قيم الصداقة والاندماج والعمل الجماعي   الفعالية.

وعلى هامش الفعالية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري ونادي زد لكرة القدم، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال دعم وتمكين اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لهم من خلال تنفيذ برامج الرياضات الموحدة والأنشطة الرياضية المشتركة.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم فعاليات رياضية مشتركة، وإتاحة منشآت نادي زد للاعبين الأولمبياد الخاص، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص من خلال الرياضة.

واختتمت الفعالية بتتويج المشاركين في المباريات  وسط أجواء من الحماس والتفاعل الكبير من الحضور، والتقاط الصور التذكارية التي عكست روح الصداقة والاندماج بين جميع المشاركين.

الأولمبياد الخاص زد يوم الرياضات الموحدة تعاون لتعزيز الدمج الرياضي الأولمبياد الخاص الدولي لاعبي نادي زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

جهود مكثفة لانتشال جثمان عامل غرق ببركة زراعية في الوادي الجديد

حادث تصادم بصحراوي بني مزار

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس ونصف نقل بصحراوي بني مزار بالمنيا

جانب من جولة محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد مستودع بوتاجاز الشوش ومصنع تعبئة الأحايوة شرق

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد