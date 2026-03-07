الأولمبياد الخاص ونادي زد ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون مشترك

نظم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع نادي زد لكرة القدم فعالية يوم الرياضات الموحدة في أجواء رمضانية مميزة، بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وأقرانهم من لاعبي نادي زد لكرة القدم وذلك في إطار دعم ونشر مفهوم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة ، في مقدمتهم معالي الوزير المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري والدكتور أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم ، والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري،

كما شهد الحدث حضور نجمي من نجوم كرة القدم المصرية الذين حرصوا على دعم لاعبي الأولمبياد الخاص والمشاركة معهم في هذه الفعالية، ومن بينهم الكابتن خالد بيبو، والكابتن محمد شوقي.

وأكد المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لنشر ثقافة الدمج في المجتمع، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد أحد أهم الوسائل التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وأضاف أن التعاون مع نادي زد لكرة القدم يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الرياضية في دعم رسالة الأولمبياد الخاص وإتاحة الفرصة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم في بيئة رياضية إيجابية.

من جانبه، أكد الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الرياضات الموحدة تعد أحد أهم البرامج التي يحرص الأولمبياد الخاص على نشرها عالميًا، لما لها من دور كبير في كسر الحواجز وتعزيز روح الصداقة بين اللاعبين.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات متميزة يعكس التطور الكبير الذي يشهده برنامج الأولمبياد الخاص المصري، والدور الفاعل الذي يقوم به في دعم اللاعبين وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري واستضافة هذه الفعالية، مؤكدًا أن نادي زد يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تسهم في تعزيز قيم الدمج وتمكين جميع فئات المجتمع من ممارسة الرياضة.

وأضاف أن مشاركة لاعبي نادي زد مع لاعبي الأولمبياد الخاص في فريق واحد تعكس رسالة مهمة مفادها أن الرياضة قادرة على توحيد الجميع، وترسيخ قيم الاحترام والتعاون بين اللاعبين.

وتضمنت الفعالية تنظيم مباراتان للرجال والسيدات في كرة القدم الموحدة المدمجة في إطار الرياضات الموحدة التي تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في فريق واحد، بما يعزز قيم الصداقة والاندماج والعمل الجماعي الفعالية.

وعلى هامش الفعالية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري ونادي زد لكرة القدم، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال دعم وتمكين اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لهم من خلال تنفيذ برامج الرياضات الموحدة والأنشطة الرياضية المشتركة.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم فعاليات رياضية مشتركة، وإتاحة منشآت نادي زد للاعبين الأولمبياد الخاص، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص من خلال الرياضة.

واختتمت الفعالية بتتويج المشاركين في المباريات وسط أجواء من الحماس والتفاعل الكبير من الحضور، والتقاط الصور التذكارية التي عكست روح الصداقة والاندماج بين جميع المشاركين.