موقعة كأس الاتحاد.. السيتي يبحث عن استمرار الانتصارات أمام نيوكاسل

يخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

حلم الرباعية التاريخية

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مشواره نحو تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم، والتي تشمل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

خامس مواجهة بين الفريقين هذا الموسم

تعد مباراة اليوم الخامسة بين الفريقين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ونصف، حيث التقيا لأول مرة في الدوري الإنجليزي يوم 27 نوفمبر الماضي، عندما حقق نيوكاسل فوزًا مفاجئًا بنتيجة 2-1 على ملعبه.

تفوق سيتي في المواجهات الأخيرة

بعد تلك المباراة، التقى الفريقان مجددًا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم 13 يناير، ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0.

ثم كرر السيتي تفوقه في مباراة الإياب على ملعب ملعب الاتحاد بنتيجة 3-1 في 4 فبراير، قبل أن يحقق انتصارًا آخر في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 يوم 21 من الشهر نفسه.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة الليلة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية أمام نيوكاسل وحجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.