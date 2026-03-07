ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي مطاردة الصدارة في سباق الليجا هذا الموسم.

إنجاز تاريخي خارج الديار

وشهدت المباراة تحقيق ريال مدريد رقما مميزا بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي خلال زياراته لملعب سيلتا فيجو منذ موسم 2018-2019 وحتى موسم 2025-2026، ليصبح الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإسباني الذي يحقق هذا الإنجاز أمام نفس الفريق خارج أرضه.

وافتتح أوريلين تشواميني التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 11، قبل أن يدرك بورخا إيجليسياس التعادل لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 25.

وفي اللحظات الأخيرة، خطف فيديريكو فالفيردي هدف الفوز القاتل لريال مدريد في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر برشلونة الذي يملك 64 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 40 نقطة في المركز السادس.

عودة لنغمة الانتصارات

كما تمكن ريال مدريد من استعادة طريق الانتصارات بعد خسارته في آخر مباراتين أمام أوساسونا وخيتافي ليحافظ على حظوظه بقوة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.