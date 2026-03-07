موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وسجل أهداف الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، إلى جانب هدف عكسي سجله إبراهيم القاضي لاعب المقاولون العرب بالخطأ في مرمى فريقه، بينما أحرز محمد سالم هدف ذئاب الجبل الوحيد خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة



ومن المقرر أن يواصل الأهلي مشواره في المسابقة المحلية بمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.



وتقام المباراة يوم الاثنين 9 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.