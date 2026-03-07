قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، إلى جانب هدف عكسي سجله إبراهيم القاضي لاعب المقاولون العرب بالخطأ في مرمى فريقه، بينما أحرز محمد سالم هدف ذئاب الجبل الوحيد خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة


ومن المقرر أن يواصل الأهلي مشواره في المسابقة المحلية بمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.


وتقام المباراة يوم الاثنين 9 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

النادي الأهلي الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

