محافظات

مصابة بتسمم حمل ومرض مناعي.. مستشفى قنا العام ينقذ أم وجنينها

مستشفى قنا العام
يوسف رجب

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة أم وجنينها بعد استقبال حالة شديدة الخطورة لسيدة في شهرها التاسع، تعاني من تسمم حمل حاد، إلى جانب إصابتها بمرض الذئبة الحمراء ومرض مناعي ما جعل الحالة في وضع بالغ الخطورة استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح يأتي نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف أقسام المستشفى والحرص الدائم على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لأبناء محافظة قنا والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بأعلى درجات الكفاءة.

وأوضح الديب، أنه فور وصول الحالة إلى مستشفى قنا العام تم التعامل معها على الفور، حيث جرى تجهيزها بسرعة وإدخالها إلى العمليات في سباق مع الزمن لإنقاذ حياة الأم والجنين وسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية المختلفة.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن التعامل مع الحالة شهد تعاوناً كاملاً بين أقسام المستشفى، حيث قاد فريق النساء والتوليد الدكتور وافي عزاز، رئيس قسم النساء والتوليد، وشارك في الفريق الطبي الدكتورة هند شرقاوي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور خالد عطالله، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عدلي هاشم، طبيب مقيم النساء والتوليد.

وتابع الديب، كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور عادل علي استشاري التخدير، وبمشاركة الدكتور حسن مبارك، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق العناية المركزة وفريق مكافحة العدوى وطاقم التمريض وفريق الأطفال والحضانات الذين قدموا الرعاية اللازمة للجنين والأم بعد الولادة.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، وبفضل سرعة التدخل ودقة العمل وتكامل الجهود بين الفرق الطبية نجحت العملية في إنقاذ حياة الأم والجنين، واستقرت حالتهما الصحية في إنجاز جديد يعكس كفاءة الأطباء وهيئة التمريض داخل المستشفى.
 


 

قنا مستشفى قنا العام تسمم حمل الذئبة الحمراء أخبار قنا

