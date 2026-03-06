الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وافقت السلطات الأمنية في تونس على حضور 35 ألف مشجع في المباراة المرتقبة التي تجمع الترجي التونسي بالنادي الأهلي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة على ملعب حمادي العقربي برادس، حيث حصل نادي الترجي على موافقة رسمية لطرح التذاكر لجماهيره من أجل مساندة الفريق في اللقاء المنتظر أمام الأهلي.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، نظرًا لأهمية المواجهة التي تعد من أبرز قمم الكرة الإفريقية، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الفريقين في البطولات القارية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الترجي في مواجهة الأهلي، في لقاء يمثل خطوة مهمة للفريقين في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.