إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

يخضع اليوم الجمعة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي لإجراء أشعة وفحوصات طبية من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به في بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويعاني كريم فؤاد نجم النادي الأهلي من تورم في الركبة الأمر الذي سيجعل اللاعب ينتظر لحين زاول الورم والوقوف علي حالته الصحية.

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن كريم فؤاد لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة أثناء مشاركته في الشوط الأول لمباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت أمس الخميس.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات طبية لاحقا للوقوف على حجم الإصابة.

وتعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى من اللقاء.

وجاءت الإصابة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة للكرة، ليسقط أرضا ثم يغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.