رقم قياسي جديد.. عمرو دياب يواصل صدارة بيلبورد 100 فنان للأسبوع الـ 52 على التوالي

حقق النجم عمرو دياب إنجازًا جديدًا في مسيرته الفنية، بعدما حافظ على صدارة قائمة Billboard Arabia Artist 100 للأسبوع الثاني والخمسين على التوالي، مسجلًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ القائمة، ليؤكد استمرار حضوره القوي وتأثيره الكبير في المشهد الموسيقي العربي.

وتُعد قائمة “Billboard Arabia Artist 100” واحدة من أهم المؤشرات لقياس شعبية الفنانين في المنطقة العربية، حيث تعتمد في ترتيبها على الأداء الرقمي للأغاني عبر منصات الاستماع المختلفة، إضافة إلى نسب المشاهدة والتفاعل الجماهيري على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء استمرار عمرو دياب في المركز الأول للأسبوع الـ52 تواليًا ليعكس حجم الانتشار الكبير الذي تحققه أعماله الغنائية، وقدرته الدائمة على الحفاظ على مكانته في صدارة المشهد الموسيقي العربي.

وفي سياق متصل، يتصدر عمرو دياب أيضًا سباق الإعلانات الرمضانية هذا العام من حيث نسب المشاهدة، حيث حقق إعلانه لإحدى شركات الاتصالات، الذي تضمن أغنية “ناقصاك القعدة”، أكثر من 2 مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية حتى الآن، ليصبح الإعلان الأعلى مشاهدة خلال الموسم الرمضاني الجاري.

أغنية “ناقصاك القعدة” كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى، ووزعها أسامة الهندي، بينما قام بالميكساج والماستر أمير محروس، فيما حمل الإعلان توقيع المخرج عمر المهندس.

