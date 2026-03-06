كزبرة يفتح مشروع حواوشي أم بيبو في أول حلقة من بيبو

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيبو، افتتاح أحمد بحر الشهير بـكزبرة مشروع حواوشي أم بيبو، بسبب شهرته في المنطقة التي يعيش فيها، إذ كل من يشم رائحته يبدأ في التساؤل عنه.

مشروع حواوشي أم بيبو جاء بعد استقالته من العمل من مجزر الدجاج بعد خلاف مع صاحب المجزر، ليكون أمام بيبو خياران، إما السفر للعمل بالخارج، أو فتح مشروع الحواوشي مع والدته أم بيبو، فيبدأ في عملية التسويق والبحث عن محل لتأجيره.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.