قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل عرض وطلب.. محمد حاتم في اختبار صعب بسبب سلمى أبو ضيف

مسلسل عرض وطلب
مسلسل عرض وطلب
سعيد فراج

يقع محمد حاتم أمام اختبار إنساني وأخلاقي معقد في نهاية الحلقة الثانية من مسلسل عرض وطلب، في أحد أكثر مشاهد الحلقة توترًا، تتوسل هبة (سلمى أبو ضيف) إلى طليقها دكتور ثابت (محمد حاتم)، أن يتدخل لإنقاذ والدتها المريضة بالكلى، بعدما يرفض الطبيب المسؤول عن العملية إجرائها خوفًا على مستقبله المهني، عقب تهديد المتبرع بفضح تفاصيل العملية وما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية.

وتأتي لحظة الاستجداء بين هبة وثابت محمّلة بتاريخ طويل بينهما؛ فالعلاقة التي انتهت بالطلاق لم تُنهِ ارتباطهما الإنساني بالكامل، خاصة في ظل الجيرة التي ما زالت تجمعهما في نفس العمارة، وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا بالنسبة للطبيب الذي يحاول المضي قدمًا في حياته.

هنا يجد ثابت نفسه أمام مفترق طرق واضح: الالتزام بمبادئه الطبية والقانونية التي قد تمنعه من خوض مغامرة خطرة، أو الاستجابة لنداء هبة في لحظة يائسة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ والدتها.
هل يقرر دكتور ثابت التضحية بمبادئه المهنية لينقذ أم طليقته استجابة لطلبها، أم يتمسك بقراره مهما كانت العواقب؟. 

مسلسل عرض وطلب

تدور أحداث مسلسل عرض وطلب حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها إنقاذ والدتها المريضة بالفشل الكلوي، ورعاية شقيقها من ذوي الهمم، بطولة سلمى أبوضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، إخراج عمرو موسى.

مسلسل عرض وطلب محمد حاتم سلمى أبو ضيف سماح أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مشاجرة الإسماعيلية

إطلاق أعيرة نارية.. تفاصيل مشاجرة الإسماعيلية

البندقية المستخدمة في الواقعة

كشف ملابسات إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة في القطامية

يسحلان كلب

مشهد مؤسف .. رجل وابنه يسحلان كلبا بدراجة نارية في القليوبية

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد