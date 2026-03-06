مسلسل عرض وطلب.. محمد حاتم في اختبار صعب بسبب سلمى أبو ضيف

يقع محمد حاتم أمام اختبار إنساني وأخلاقي معقد في نهاية الحلقة الثانية من مسلسل عرض وطلب، في أحد أكثر مشاهد الحلقة توترًا، تتوسل هبة (سلمى أبو ضيف) إلى طليقها دكتور ثابت (محمد حاتم)، أن يتدخل لإنقاذ والدتها المريضة بالكلى، بعدما يرفض الطبيب المسؤول عن العملية إجرائها خوفًا على مستقبله المهني، عقب تهديد المتبرع بفضح تفاصيل العملية وما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية.

وتأتي لحظة الاستجداء بين هبة وثابت محمّلة بتاريخ طويل بينهما؛ فالعلاقة التي انتهت بالطلاق لم تُنهِ ارتباطهما الإنساني بالكامل، خاصة في ظل الجيرة التي ما زالت تجمعهما في نفس العمارة، وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا بالنسبة للطبيب الذي يحاول المضي قدمًا في حياته.

هنا يجد ثابت نفسه أمام مفترق طرق واضح: الالتزام بمبادئه الطبية والقانونية التي قد تمنعه من خوض مغامرة خطرة، أو الاستجابة لنداء هبة في لحظة يائسة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ والدتها.

هل يقرر دكتور ثابت التضحية بمبادئه المهنية لينقذ أم طليقته استجابة لطلبها، أم يتمسك بقراره مهما كانت العواقب؟.

مسلسل عرض وطلب

تدور أحداث مسلسل عرض وطلب حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها إنقاذ والدتها المريضة بالفشل الكلوي، ورعاية شقيقها من ذوي الهمم، بطولة سلمى أبوضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، إخراج عمرو موسى.