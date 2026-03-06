مسلسل على قد الحب الحلقة 17 .. القبض على شريف سلامة.. وصدمة جديدة لنيللى كريم

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “على قد الحب” عدد من الأحداث فى حياة مريم وعلاقتها بكريم .

وبدأت الحلقة بصدمة مريم (نيللي كريم) اتجاه كريم (شريف سلامة) بعد ما ذهبت الى المطعم الخاص به وفوجئت بمواجهة حبيبته السابقة ندى له (إلهام وجدي) واخبرتها ان كريم شخص كذاب وتركها قبل موعد حفل زفافهما بشكل مفاجيء وقررت مريم ان تترك كريم وتتدخل فى حالة صدمة.

وتقرر روان (شهد الشاطر) ان تواجه شقيقتها سارة (مها نصار) بعد ان اخبرها عبد الغني ( محمود الليثي) بأنه علم حقيقة شغل سارة مع مراد ضد مريم ولكنها تنكر كل ما تداول ، ولكن يفجأها احدى الأشخاص الذى كان يعمل مع مراد سابقًا بزيارته لسارة فى المستشفي ويخبرها ان هو الذى يتواصل معها فى التليفون ويهددها ويطلب منها ان يأخذ جزء من الأموال وإلا سيفضح امرها عند مريم ويتم فضح امرها امام شقيقتها روان.

نجاح خطة مراد (أحمد سعيد عبد الغني) ضد كريم وبالفعل يتم القبض عليه بعد اثبات فساد اللحوم التى تتواجد داخل مطعمه ويقرر نصب فخًا جديدًا له عن طريق ندى.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.