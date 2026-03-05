على قد الحب الحلقة 16 .. شريف سلامة يكشف حقيقة مها نصار.. وأحمد عبد الغنى ينصب له فخا

شهدت احداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث المفاجئة والتى من المتوقع ان تقلب الاحداث خلال الحلقات المقبلة.

وبدأت الحلقة بتقديم عبد الغني (محمود الليثى) استقالته لسارة (مها نصار) بعد ان رفضت شقيقتها روان ان تسامحه وتتزوجه ولكن سارة ترفض وتأكد له ان روان ستوافق على الزواج منه وبالفعل روان تغير رأيها وتخبره انها سامحته وانه يتقدم لزواجها مجددا.

ويقرر حامد (احمد ماجد) ان يراقب تحركات مراد (احمد سعيد عبد الغني) بعد شكوكه هو وصديقه كريم (شريف سلامة) حول افعال سارة ، وبالفعل يتفاجيء حامد بمقابلة بين سارة ومراد ويقرر ان يلتقط لهما فيديو ويخبر صديقه كريم ليتأكدوا من خداع سارة لمريم (نيللى كريم) وان هناك شيء مريب بينهما.

ويقرر مراد ان يخطط فخا لكريم ليبعده عن مريم خوفا من ان يكشف خطته هو وسارة ، ويخبر احد العاملين عنده بأنه يتفق مع سائق السيارة التى تورد لمطعم كريم الطعام حتى يستبدلها بأكل فاسد .

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.