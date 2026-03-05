غلق باب الاقتراع في انتخابات الجمعية العمومية لحزب المحافظين وبدء عمليات الفرز.. صور

أغلق منذ قليل باب الاقتراع في انتخابات الجمعية العمومية لحزب المحافظين و بدأت عمليات الفرز.

و كانت قد بدأت أعمال توافد الأعضاء على اللجان للتصويت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين والتي تتضمن قائمتان رئيستان. وشهدت اللجان إقبالًا كبيرا منذ اللحظات الأولي لفتح باب الاقتراع.

وتجرى الانتخابات في حزب المحافظين على لجنتين، وبإشراف لجنة متابعة خارجية، تتضمن طارق العوضي المحامى وعضو لجنة العفو الرئاسي، وناصر أمين المحامى ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، وهلال عبدالحميد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، حسام حسن الخشت عضو مجلس النواب، والدكتور عصام قمر قائم بعمل رئيس حزب مصر المستقبل.

ويتنافس في الانتخابات كتلتان رئيستان: قائمة (1) وتضم مجدي حمدان رئيساً وسامي بدر الدين نائباً، وقائمة (2) وتضم أكمل قرطام رئيساً وعمرو الشريف نائباً.

كما يخوض انتخابات الهيئة العليا 75 مرشحًا من القيادات الحزبية، من أبرزهم إيهاب الخولي وإسلام قرطام، ومريم فاروق، ومحمد تركي، وكريم عبد العاطي.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار حرص الحزب على تعزيز آلياته الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أعضائه لاختيار قياداته عبر عملية اقتراع مباشرة.