سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

السعودية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض و تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم الخميس، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما "أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة"، وأكدا "تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزراء - خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس في بروكسل لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إيران بوقف هجماتها فوراً، وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.

وزارة الدفاع السعودية 3 صواريخ صواريخ باليستية قاعدة الأمير سلطان قاعدة الأمير سلطان الجوية

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

إفطار المطرية

أحد المنظمين الأساسيين لإفطار المطرية: المائدة توسعت إلى 21 شارعًا.. وجهزنا نحو 100 ألف وجبة للصائمين بجمعية شهرية على مدار عام لتوفير تكلفة الطعام

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة ويؤكد: استمرار التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يطلق شارة بدء توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

