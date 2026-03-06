قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
وزارة الدفاع الكويتية: إصابة 67 من عناصر الجيش منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، إصابة 67 من عناصر الجيش  منذ بدء الاعتداء الإيرانية ، كما أضافت ،  أنه تم  رصد 212 صاروخا باليستيا  و 394 مسيرة منذء بدء اعتداءات إيران. 

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفاراتها في الكويت، وهذه هي ثاني بعثة دبلوماسية تُعلّق عملياتها بالكامل منذ بدء الحرب مع إيران.

وجاء في بيانٍ لها حول وضع السفارة في مدينة الكويت: "على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن إصابات بين أفراد القوات الأمريكية، إلا أن سلامة الأمريكيين في الخارج تبقى على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية".

وقبل الإعلان بوقتٍ قصير، ذكرت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الكويتي لتقديم التعازي في مقتل جنديين كويتيين على الأقل في غارات إيرانية انتقامية.

وعلى الرغم من إغلاق العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية في الشرق الأوسط أبوابها أمام الجمهور منذ بدء الحرب، إلا أن القنصلية الأمريكية في كراتشي، باكستان، هي الوحيدة التي علّقت عملياتها.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

