وزارة الدفاع الكويتية: إصابة 67 من عناصر الجيش منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، إصابة 67 من عناصر الجيش منذ بدء الاعتداء الإيرانية ، كما أضافت ، أنه تم رصد 212 صاروخا باليستيا و 394 مسيرة منذء بدء اعتداءات إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفاراتها في الكويت، وهذه هي ثاني بعثة دبلوماسية تُعلّق عملياتها بالكامل منذ بدء الحرب مع إيران.

وجاء في بيانٍ لها حول وضع السفارة في مدينة الكويت: "على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن إصابات بين أفراد القوات الأمريكية، إلا أن سلامة الأمريكيين في الخارج تبقى على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية".

وقبل الإعلان بوقتٍ قصير، ذكرت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الكويتي لتقديم التعازي في مقتل جنديين كويتيين على الأقل في غارات إيرانية انتقامية.

وعلى الرغم من إغلاق العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية في الشرق الأوسط أبوابها أمام الجمهور منذ بدء الحرب، إلا أن القنصلية الأمريكية في كراتشي، باكستان، هي الوحيدة التي علّقت عملياتها.