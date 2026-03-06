الرئيس السيسي: توجيه قدرات الشباب أولوية.. ومراجعة التخصصات الدراسية غير المرتبطة بسوق العمل ضرورية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشباب المصري يمتلك قدرات كبيرة، وأن التحدي الحقيقي أمام مؤسسات الدولة يتمثل في توجيه هذه القدرات بالشكل الصحيح، من خلال تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، مشدداً على أهمية مراجعة التخصصات الدراسية التي لا توفر فرص عمل حقيقية، واتخاذ قرارات جريئة بشأنها بما يضمن عدم إهدار سنوات من عمر الشباب في مجالات لا تحقق لهم مستقبلاً مناسباً.



ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمته التي القاها بحفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية إلى تعزيز دور المجتمع ومجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية، وتسليط الضوء إعلامياً على النماذج والتجارب الناجحة داخل المدارس، بما يسهم في نشر ثقافة التطوير والإصلاح في مختلف المؤسسات التعليمية.



وفي سياق آخر، تطرق الرئيس إلى التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مصر بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً كبيرة لمنع وصول الأوضاع إلى مستوى التصعيد الحالي، انطلاقاً من قناعتها بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار والخراب وتؤثر سلباً على مستقبل الشعوب.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر سعت إلى القيام بدور الوسيط المخلص والأمين لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد، إلا أن تحقيق كل ما تتمناه الدول من حلول لا يكون دائماً ممكناً، لافتاً إلى أن استمرار الحرب سيكون له تأثيرات كبيرة على شعوب المنطقة.

وشدد الرئيس على أهمية التقدير الدقيق للأوضاع والقرارات في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، مؤكداً أن أخطاء الحسابات والتقديرات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بمصالح الدول والشعوب.

