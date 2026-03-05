رسميا.. «كاف» يمنع حضور جماهير الأهلي مباراتين.. ويغرم النادي 60 ألف دولار

تلقي النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور الجماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء القرار توقيع الغرامة المالية على النادي وذلك لما بدر منه 50 ألف دولار بالإضافة إلي 10 ألاف دولار.

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي فى ختام دور المجموعات وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي باتخاذ اللازم اتجاه هذه القرارات.

وأصدر نادي الترجي التونسي، بيانًا رسميًا عن توقيع عقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على النادي الأهلي، بحرمانه من جماهيره في مباراتهم مارس الجاري باستاد القاهرة.

وقال الترجي عبر حسابه على فيسبوك: “يُعلِم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمبرمجة يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور”.

وأضاف الترجي في بيانه: يأتي ذلك إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري