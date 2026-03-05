يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم الخميس على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان، معقل ذئاب الجبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض المقاولون العرب المواجهة وهو في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

ويأمل ذئاب الجبل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول المسابقة.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لأصحاب الأرض، في ظل سعيهم للابتعاد عن شبح الهبوط، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراكز المتأخرة.