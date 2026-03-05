بالأسماء.. وفاة تلميذ وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارة نقل بـ«سوزوكي» بالعاشر من رمضان

حصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين الأحدَ عشر في تصادم سيارة نقل وأخرى سوزوكي كانت تقل عددًا من تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين مصرع محمد خ ع (6 سنوات)، وإصابة كل من: عبد الرحمن ص ر (11 سنة) بكسر في الفخذ الأيمن، أحمد م ع (49 سنة) بكسر مضاعف في الساق اليسرى، عبد الله ص ر (11 سنة) بكسر مضاعف في الفخذ الأيسر، كارمن ت ن (11 سنة) باشتباه كسر في الحوض، رزان ن م (11 سنة) باشتباه كسر مضاعف في الساق اليمنى، جنة خ ع (11 سنة) باشتباه كسر في الفك، مريم ص ر (8 سنوات) بجرح في الرأس، لما م ا (6 سنوات) بكسر في الساعد الأيمن، آدم ت ن (12 سنة) بكسر في الركبة اليسرى، ميثان ن م (10 سنوات) بسحجات وكدمات.

ومن جانبه، توجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفى العاشر الجامعي لمتابعة الحالة الصحية لتلاميذ إحدى المدارس، عقب إصابتهم في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي كانت تقل عددًا من التلاميذ. وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عدد من التلاميذ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي باستقبال 11 شخصًا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الإصابات نتجت عن وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي كانت تقل عددًا من طلاب وطالبات إحدى المدارس الخاصة، وسيارة نقل بطريق بلبيس–العاشر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.