مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
رياضة

الكونغ فو يُكرّم لاعبيه أصحاب إنجاز دورة التضامن الإسلامي

عبدالله هشام

أقام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى مراسم تكريم أبطال المنتخب الوطني، عقب الإنجاز الذي تحقق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وقد نجح أبطال مصر في تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية بحصد ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية، مؤكدين ريادة مصر في رياضة الووشو كونغ فو، ورافعين علم الوطن عاليًا في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للأداء البطولي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المنافسات، وكذلك للالتزام والانضباط الذي كان عنوان المرحلة، في ظل دعم متواصل واهتمام مباشر من مجلس إدارة الاتحاد.

كما شمل التكريم الأجهزة الفنية والإدارية، تقديرًا للدور المحوري الذي قاموا به في إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وجاء التكريم بدعم من المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي  ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والقيادات التنفيذية، والعميد سعيد صلاح رئيس قطاع البطولة الرياضية بالقوات المسلحة، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة وكذلك وجود الكابتن حسين عبد الموجود في رسالة واضحة تؤكد الدعم الكامل للجهاز الفنى وللأبطال، والثقة الكبيرة في قدرتهم على مواصلة الإنجازات خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد شريف مصطفى أن ما تحقق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطوير، ودافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على مكانة مصر الرائدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسمها وتاريخها الرياضي.

ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، على دعمها المستمر ورعايتها الدائمة لأبطال الووشو كونغ فو، وعلى رأسها جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لما يقدمه من مساندة حقيقية واهتمام كبير بتوفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي للأبطال، إيمانًا بدور الرياضة في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وتحفيز اللاعبين على مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة.

