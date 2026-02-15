قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
تكنولوجيا وسيارات

روبوت يتقن الكونغ فو.. الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات البشرية

شيماء عبد المنعم

شهدت مدينة شنجن الصينية، انطلاق أول دوري تجاري في العالم لمنافسات القتال بين الروبوتات الشبيهة بالبشر، في خطوة تمزج بين الاستعراض التقني واختبار قدرات الذكاء الاصطناعي المتجسد.

الدوري الجديد، الذي يحمل اسم Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL)، يتضمن نزالات مليئة بالحركات القتالية مثل الركلات الدوارة والدورانات الهوائية، إضافة إلى حزام بطولة مصنوع من الذهب الخالص يزن 10 كيلوجرامات وتقدر قيمته بنحو 1.44 مليون دولار. 

وانطلقت أولى مواسم البطولة في فبراير، على أن تستمر المنافسات حتى ديسمبر، بمشاركة فرق تستخدم روبوتات بشرية توفرها شركة EngineAI مجانا.

جائزة بملايين الدولارات

وذكرت تقارير إعلامية أن موسم 2026 سيمنح الفريق الفائز حزاما ذهبيا بقيمة 1.44 مليون دولار، في ما وصفه خبراء صينيون بأنه استعراض للقوة التكنولوجية الصينية وتقدمها في مجال الروبوتات وتطبيقاتها المتعددة.

وأوضح مؤسس ورئيس شركة EngineAI، تشاو تونجيانج، أن الحزام الذهبي يعد “أعلى تكريم في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر”.

ساحة اختبار للذكاء الاصطناعي

ورغم الطابع الاستعراضي للبطولة، يؤكد منظموها أنها تمثل منصة لاختبار أنظمة “الذكاء الاصطناعي المتجسد” تحت ظروف قاسية. 

وتشارك الفرق باستخدام روبوت T800 الشبيه بالبشر، الذي كشفت عنه EngineAI في ديسمبر الماضي، ويتميز بقدرته على تنفيذ حركات قتالية معقدة مثل الركلات الجانبية والدورانات الهوائية بزاوية 360 درجة.

ويعتمد الروبوت على هيكل من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران، ونظام تبريد نشط بين مفاصل الساقين، وبطارية ليثيوم صلبة تتيح تشغيله حتى أربع ساعات من الأداء المكثف. 

كما يضم نظام استشعار متعدد الوسائط يجمع بين رادار LiDAR بزاوية 360 درجة وكاميرات مزدوجة لمعالجة البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي وتفادي العوائق.

ويرى محللون أن سيناريوهات القتال تفرض على الروبوتات العمل في ظروف قصوى، ما يختبر قدرات التحكم الحركي والتوازن الديناميكي ومقاومة الصدمات بطريقة يصعب محاكاتها بالكامل داخل المختبرات. 

كما أشار خبراء إلى أن التجارب الواقعية قد تقلص دورات التطوير بأكثر من 30%، وتسرع من التحقق العملي للتصاميم.

سوق واعدة وتحذيرات

وتوقع المعهد الصيني للإلكترونيات أن يصل حجم سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان (قرابة 120 مليار دولار) بحلول عام 2030.

لكن في المقابل، حذر بعض الخبراء من أن التركيز المفرط على الأداء القتالي قد يصرف جهود التطوير بعيدا عن التطبيقات الصناعية والخدمية التي تتطلب تشغيلا مستقرا وطويل الأمد.

وبين الاستعراض الرياضي والاختبار التقني، يبدو أن الصين تسعى إلى تحويل حلبات القتال الروبوتية إلى مختبر مفتوح لتسريع سباقها في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.

