قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

علاء الدين.. أول روبوت بشري فاخر في العالم يرتدي ملابس ذهبية

علاء الدين
علاء الدين
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق أول روبوت بشري باسم "علاء الدين"، وهو نسخة مخصصة من روبوت Unitree G1 البشرية، مصمم ليكون تحفة فنية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية وفن العمارة الإسلامية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يجمع روبوت "علاء الدين"، بين الهندسة المتقدمة والزخارف الفنية المزخرفة، ليقدم مزيجا فريدا من الروبوتات والحرفية الراقية.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1


مشروع "علاء الدين" ليس منتجا تجاريا واسع الانتشار، بل تقدمه كافيار كخدمة حسب الطلب فقط، حيث يتميز كل نموذج بزخارف مصممة يدويا، تشمل لمسات من الذهب وأحجار كريمة، مع تصميم مستلهم من الملابس التقليدية الشرقية مثل الشبان والقفطان، حيث تمزج الانحناءات والزخارف لتقليد الأرواب الاحتفالية التي كان يرتديها النبلاء العرب تاريخيا.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1

يعد "علاء الدين" أول روبوت بشري فاخر في العالم، حيث يعمل على منصة Unitree G1 التي تتمتع بـ 23 درجة حرية، واستقرار ديناميكي، ومشغلات متقدمة، ويبلغ ارتفاعه 130 سم ويزن حوالي 35 كج، ما يمكنه من المشي، والإيماء، وأداء حركات طبيعية، وتحتفظ الشركة بهذا الأساس الهندسي مع إعادة تصميم الهيكل الخارجي ليعكس التراث الثقافي والأناقة الرمزية.

إعادة تفسير أسطورة علاء الدين


تصف كافيار المشروع على أنه إعادة تفسير لأسطورة علاء الدين من "ألف ليلة وليلة"، حيث يتحول الروبوت إلى رمز للذكاء الاصطناعي الذي ينشط الآلة بدلا من الجن في المصباح. 

ويهدف التصميم إلى تجسيد فكرة بطل عصري رقمي يعتمد قوته على الذكاء والتقنية بدلا من السحر.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1

تركز الشركة أيضا على جانب التخصيص، حيث يشارك المشترون مباشرة في عملية التصميم، باختيار الزخارف والعناصر الرمزية، ليقوم مصممو ومهندسو كافيار بتحويلها إلى منتج نهائي، مما يجعل كل روبوت "علاء الدين" قطعة فريدة من نوعها.

يمثل مشروع "علاء الدين" خطوة جديدة في محفظة كافيار، متجاوزا الإلكترونيات الفاخرة إلى عالم الروبوتات الفنية، ويجسد الروبوت رؤية مستقبلية للتكنولوجيا الراقية ودور الثقافة في تشكيل جمالية الآلات.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1
علاء الدين روبوت ذهبي كافيار روبوت بشري Caviar Unitree G1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزير الحرب الأمريكي يشيد بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد داعش

صورة ارشيفية

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية الأوكرانية في أبوظبي ستجري اليوم

قسد

قسد تعلن سحب عناصرها من سجن الأقطان في الرقة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد