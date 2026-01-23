علاء الدين.. أول روبوت بشري فاخر في العالم يرتدي ملابس ذهبية

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق أول روبوت بشري باسم "علاء الدين"، وهو نسخة مخصصة من روبوت Unitree G1 البشرية، مصمم ليكون تحفة فنية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية وفن العمارة الإسلامية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يجمع روبوت "علاء الدين"، بين الهندسة المتقدمة والزخارف الفنية المزخرفة، ليقدم مزيجا فريدا من الروبوتات والحرفية الراقية.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1



مشروع "علاء الدين" ليس منتجا تجاريا واسع الانتشار، بل تقدمه كافيار كخدمة حسب الطلب فقط، حيث يتميز كل نموذج بزخارف مصممة يدويا، تشمل لمسات من الذهب وأحجار كريمة، مع تصميم مستلهم من الملابس التقليدية الشرقية مثل الشبان والقفطان، حيث تمزج الانحناءات والزخارف لتقليد الأرواب الاحتفالية التي كان يرتديها النبلاء العرب تاريخيا.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1

يعد "علاء الدين" أول روبوت بشري فاخر في العالم، حيث يعمل على منصة Unitree G1 التي تتمتع بـ 23 درجة حرية، واستقرار ديناميكي، ومشغلات متقدمة، ويبلغ ارتفاعه 130 سم ويزن حوالي 35 كج، ما يمكنه من المشي، والإيماء، وأداء حركات طبيعية، وتحتفظ الشركة بهذا الأساس الهندسي مع إعادة تصميم الهيكل الخارجي ليعكس التراث الثقافي والأناقة الرمزية.

إعادة تفسير أسطورة علاء الدين



تصف كافيار المشروع على أنه إعادة تفسير لأسطورة علاء الدين من "ألف ليلة وليلة"، حيث يتحول الروبوت إلى رمز للذكاء الاصطناعي الذي ينشط الآلة بدلا من الجن في المصباح.

ويهدف التصميم إلى تجسيد فكرة بطل عصري رقمي يعتمد قوته على الذكاء والتقنية بدلا من السحر.

روبوت علاء الدين Caviar Unitree G1

تركز الشركة أيضا على جانب التخصيص، حيث يشارك المشترون مباشرة في عملية التصميم، باختيار الزخارف والعناصر الرمزية، ليقوم مصممو ومهندسو كافيار بتحويلها إلى منتج نهائي، مما يجعل كل روبوت "علاء الدين" قطعة فريدة من نوعها.

يمثل مشروع "علاء الدين" خطوة جديدة في محفظة كافيار، متجاوزا الإلكترونيات الفاخرة إلى عالم الروبوتات الفنية، ويجسد الروبوت رؤية مستقبلية للتكنولوجيا الراقية ودور الثقافة في تشكيل جمالية الآلات.