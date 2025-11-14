كافيار تكشف عن هواتف آيفون17 مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق مجموعتها الجديدة Gold Collection المخصصة لسلسلة آيفون 17.

وتضم سلسلة كافيار الجديدة ثلاثة نماذج فائقة الفخامة مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 18، وتأتي الهواتف بأسعار تبدأ من 67 ألف دولار، مع إنتاج محدود جدا لا يتجاوز ثلاث وحدات لكل إصدار.

طراز Palmette تحفة مستوحاة من نخيل الإمارات وفن الآرت ديكو

يستمد طراز Palmette إلهامه من أشجار النخيل الإماراتية وخطوط فن الآرت ديكو، ويتميز بهيكل من الذهب عيار 18 منقوش بنمط أوراق النخيل.



زودت كافيار هذا الإصدار بأكثر من 100 ماسة تم تثبيتها يدويا ضمن التصميم، بينما يأتي شعار آبل مرصعا بالأحجار الكريمة، تصف كافيار هذا الإصدار بأنه يجسد الرقي الشرقي وأناقة العمارة الكلاسيكية، ويبدأ سعره من 72500 دولار.

إصدار Bitcoin فخامة الذهب تلتقي برمزية العملات الرقمية

يحتفي هذا الطراز بصعود عالم العملات المشفرة، حيث يتوسط التصميم شعار البيتكوين بارز فوق هيكل من الذهب عيار 18، تغطي الجهاز نقوش تشفيرية تعبر عن الثروة الرقمية والاستقلال المالي.



يمزج هذا الإصدار بين فلسفة عالم الكريبتو ودقة صناعة المجوهرات الفاخرة، ويبدأ سعره من 67640 دولار، ليستهدف المستثمرين وهواة العملات الرقمية.

إصدار Solar هاتف بلون سبيكة ذهبية كاملة

يحمل هذا النموذج سطحا مصقولا يشبه سبيكة ذهبية صلبة، مع لمسة لامعة وانعكاس شديد على كامل الهيكل، ويزين التصميم شعار آبل مرصعا بالماس في المنتصف، وتصف الشركة هذا الإصدار بأنه تحية لبريق الذهب الخام وقوته، ويبدأ سعره من 71070 دولار.

إصدار محدود فائق الندرة

تقدم كل وحدة داخل علبة كافيار سوبريم المصنوعة من الخشب والجلد مع لمسات مطلية بالذهب، إضافة إلى شهادة توثيق رسمية،

وسيتم إنتاج ثلاث وحدات فقط من كل طراز، ما يجعلها من أندر الهواتف الفاخرة في العالم.

وفي سياق مرتبط، كشفت كافيار مؤخرا عن أخف هاتف ذهبي في تاريخها بسعر 38930 دولار، كما أطلقت مجموعة Victory لسلسلة iPhone 17 Pro بتصاميم يدوية فاخرة تبدأ من 10060 دولار.