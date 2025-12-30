فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

نشر تحالف دعم الشرعية، ينشر فيديو يوثق وصول السفينتين المحملتين بالأسلحة والعربات القتالية إلى ميناء المكلا باليمن.



وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، بأنه في يومي السبت والأحد (27 - 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا ، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تصريح إن ما جرى يمثل "اعتداء رسميا من قبل المملكة العربية السعودية على حضرموت ومينائها المدني".

وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.