قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية قبل عرضه على البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قبل مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وذلك في إطار تحديث التشريعات المرتبطة بالخدمة الإلزامية ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء

ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية إلى جانب العمليات الحربية كمعيار للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يلحق بالأسر من أضرار.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي التعديل مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشهداء والمصابين، وتحقيقًا للمساواة بين ضحايا العمليات الحربية وضحايا العمليات الإرهابية في الاستفادة من قواعد الإعفاء المقررة قانونًا.

تعديلات في مواد الإعفاء والعقوبات

وتضمن مشروع القانون – الوارد في مادة واحدة بخلاف مادة النشر – تعديل المادة (7) من القانون القائم، حيث تم استبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة أولاً، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.

كما شملت التعديلات المادتين (49) و(52)، حيث تم تشديد عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو التخلف عن الاستدعاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

سريان القانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديلات اللجنة المشتركة

وأدخلت اللجنة المشتركة المختصة عددًا من التعديلات الشكلية لضبط الصياغة التشريعية، حيث عدّلت عنوان وديباجة مشروع القانون ليصبح: “قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980”، اتساقًا مع كون التعديلات واردة على أحكام موضوعية بالقانون القائم.

كما قامت اللجنة بتعديل لفظ “أخوة” الوارد في بعض البنود إلى “إخوة”، توحيدًا للصياغة اللغوية وضبطًا للنص التشريعي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلسته العامة المقبلة، تمهيدًا لإقراره، في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للخدمة العسكرية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبادئ الانضباط والالتزام.

الخدمة العسكرية البرلمان مجلس النواب النواب اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

افتتاح مساخد جديدة

استعدادا لاستقبال شهر رمضان افتتاح 10 مساجد بمراكز المنيا في الجمعة الأخيرة من شعبان

صورة أرشيفية

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا مشاجرة الخيام بدار السلام في سوهاج لـ3 قتـــ.لى

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

ارتفاع الوفيات إلى 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد