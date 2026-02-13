الاتحاد يهزم الفيحاء 2-1 في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» في جدة، لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

سجل هدفي الاتحاد كلا من يوسف النصيري وحسن كادش في الدقيقتين 35 و83، بينما سجل هدف الفيحاء فاشيون ساكالا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 37 ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 23 ليحتل المركز الـ12.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش– دانيلو بيريرا– أحمد شراحيلي– مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو– حسام عوار– محمدو دومبيا.

خط الهجوم: روجر فيرنانديز- عبدالعزيز البيشي- يوسف النصيري.