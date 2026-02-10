قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد جدة يواجه الغرافة القطري اليوم في مواجهة حاسمة بدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة
اتحاد جدة
إسراء أشرف

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية أمام الغرافة القطري مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء»، ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات المشتركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمثل اللقاء فرصة حاسمة للفريق السعودي لتعزيز موقعه والمنافسة على أحد مقاعد الدور ثمن النهائي.

ويدخل الاتحاد المباراة برصيد 9 نقاط ويحتل المركز السادس في ترتيب فرق غرب القارة، ولم يضمن بعد التأهل الرسمي للأدوار الإقصائية، ما يجعل الفوز أمام الغرافة هدفًا رئيسيًا للفريق لضمان بطاقة التأهل.

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لدعم جهوده في حسم المباراة لصالحه.

على الصعيد المحلي، لم يقدم الاتحاد الأداء المطلوب في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد أن ابتعد عن دائرة المنافسة على اللقب، في ظل رحيل نجوم الفريق البارزين كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما زاد من الضغط على الجهاز الفني بقيادة سيرجيو كونسيساو لإعادة تنظيم الصفوف.

وعلى الرغم من التغييرات الأخيرة، عزز الاتحاد صفوفه بضم يوسف النصيري من فنربخشة التركي، وسيسعى اللاعب المغربي لإحداث فارق في الهجوم بعد مغادرة بنزيمة، فيما يعتمد الفريق على جهود اللاعبين الأساسيين للحفاظ على فرصه في البطولة القارية.

ويواصل بعض اللاعبين المصابين برامجهم التأهيلية، أبرزهم فيصل الغامدي وصالح الشهري وستيفين بيرجوين وسعد الموسى، بينما يتوقع مشاركة روجر فرنانديز وموسى ديابي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي بعد تعافيهم من إصابات طفيفة، في حين سيغيب أحمد الجليدان بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليمنى.

أما الغرافة القطري، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، يدخل المباراة بحثًا عن الفوز لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل، ما يجعل المواجهة بين الفريقين صعبة ومثيرة، خصوصًا في ظل الطموحات الكبيرة للاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره وضمان التواجد في الأدوار الإقصائية.

اتحاد جدة الغرافة القطري الغرافة دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء يوم 22 شعبان .. كلمات تشرح صدرك وتريح قلبك

نشاط وفد الأزهر في إيطاليا

وفد الأزهر لإيطاليا يواصل لقاءاته الفكرية بالجاليات المسلمة لليوم الثالث

الشيخ عبدالرحمن السديس

في ذكرى ميلاد الشيخ عبدالرحمن السديس.. صوتٌ خاشع ومسيرة علمية راسخة

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد