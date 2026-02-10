اتحاد جدة يواجه الغرافة القطري اليوم في مواجهة حاسمة بدوري أبطال آسيا

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية أمام الغرافة القطري مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء»، ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات المشتركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمثل اللقاء فرصة حاسمة للفريق السعودي لتعزيز موقعه والمنافسة على أحد مقاعد الدور ثمن النهائي.

ويدخل الاتحاد المباراة برصيد 9 نقاط ويحتل المركز السادس في ترتيب فرق غرب القارة، ولم يضمن بعد التأهل الرسمي للأدوار الإقصائية، ما يجعل الفوز أمام الغرافة هدفًا رئيسيًا للفريق لضمان بطاقة التأهل.

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لدعم جهوده في حسم المباراة لصالحه.

على الصعيد المحلي، لم يقدم الاتحاد الأداء المطلوب في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد أن ابتعد عن دائرة المنافسة على اللقب، في ظل رحيل نجوم الفريق البارزين كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما زاد من الضغط على الجهاز الفني بقيادة سيرجيو كونسيساو لإعادة تنظيم الصفوف.

وعلى الرغم من التغييرات الأخيرة، عزز الاتحاد صفوفه بضم يوسف النصيري من فنربخشة التركي، وسيسعى اللاعب المغربي لإحداث فارق في الهجوم بعد مغادرة بنزيمة، فيما يعتمد الفريق على جهود اللاعبين الأساسيين للحفاظ على فرصه في البطولة القارية.

ويواصل بعض اللاعبين المصابين برامجهم التأهيلية، أبرزهم فيصل الغامدي وصالح الشهري وستيفين بيرجوين وسعد الموسى، بينما يتوقع مشاركة روجر فرنانديز وموسى ديابي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي بعد تعافيهم من إصابات طفيفة، في حين سيغيب أحمد الجليدان بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليمنى.

أما الغرافة القطري، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، يدخل المباراة بحثًا عن الفوز لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل، ما يجعل المواجهة بين الفريقين صعبة ومثيرة، خصوصًا في ظل الطموحات الكبيرة للاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره وضمان التواجد في الأدوار الإقصائية.