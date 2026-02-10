يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة صعبة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا بي إن سبورتس 4 HD.

ويطمح توتنهام إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجماهير للعودة إلى طريق الفوز ومصالحة جمهوره.

ويحتل توتنهام المركز الـ15 في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 10 هزائم.

من جهته، يسعى نيوكاسل إلى العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام برينتفورد بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية، وسيحاول الضغط منذ البداية للثأر وتحسين موقعه في جدول الترتيبومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا محتدمًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مركزه وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة على ملعب توتنهام.