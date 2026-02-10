إخلاء سبيل البلوجر روح بعد فيديو محاولة إنهاء حياتها في لايف فيسبوك

أخلت النيابة العامة بأكتوبر سبيل البلوجر روح بضمان محل إقامتها عقب بثها لايف على فيسبوك أثناء محاولتها إنهاء حياتها.

وكانت البلوجر روح تواجه تهمة محاولة إيذاء النفس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقاطع من بث مباشر للبلوجر المعروفة باسم «روح»، ظهرت خلاله في حالة نفسية سيئة، قبل أن تتطور الأحداث إلى محاولة إنهاء حياتها على الهواء مباشرة، ما أثار صدمة وقلق المتابعين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روح، عقب نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم خلاله محاولة إنهاء حياتها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق بين المتابعين.

وكانت الجهات المختصة رصدت تداول الفيديو على منصات السوشيال ميديا، وبالفحص تبين قيام البلوجر بنشر المقطع يوثق محاولة إنهاء حياتها بتناول أدوية، ما استدعى التحرك الفوري لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع نشر الفيديو، في إطار تطبيق القانون ومواجهة المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي.