هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائقي توك توك ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بابتزاز فتاتين بمنطقة الصف في الجيزة، بعد اعترافهما بحصولهما على صور خاصة بالمجني عليهما، وتهديدهما بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارهما على مقابلتهما.

وأكد المتهمان في التحقيقات أنهما أقدما على نشر الصور بالفعل عقب رفض الفتاتين الاستجابة لطلباتهما، في محاولة للضغط عليهما للقاءهما.

وطالبت بتفريغ الهواتف المحمولة المضبوطة، وفحصها فنيًا لبيان محتواها، واستدعاء المجني عليهما لسماع أقوالهما بشكل تفصيلي، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض فتاتين لتهديد من جانب سائقي توك توك بدائرة مركز الصف.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين تحصلا على صور خاصة بالمجني عليهما، وهدداهما بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارهما على مقابلتهما.

وأضافت التحريات أنه عقب رفض الفتاتين الاستجابة لطلباتهما، أقدم المتهمان على نشر الصور عبر وسائل التواصل، ما دفع المجني عليهما لتحرير محضر بالواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

كما اتهم أحدهما شقيق إحدى الفتاتين بالاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول لحذف الصور، وتم ضبط الشقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.