هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حوادث

هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة

ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائقي توك توك ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بابتزاز فتاتين بمنطقة الصف في الجيزة، بعد اعترافهما بحصولهما على صور خاصة بالمجني عليهما، وتهديدهما بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارهما على مقابلتهما.

وأكد المتهمان في التحقيقات أنهما أقدما على نشر الصور بالفعل عقب رفض الفتاتين الاستجابة لطلباتهما، في محاولة للضغط عليهما للقاءهما.

وطالبت بتفريغ الهواتف المحمولة المضبوطة، وفحصها فنيًا لبيان محتواها، واستدعاء المجني عليهما لسماع أقوالهما بشكل تفصيلي، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض فتاتين لتهديد من جانب سائقي توك توك بدائرة مركز الصف.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين تحصلا على صور خاصة بالمجني عليهما، وهدداهما بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارهما على مقابلتهما.

وأضافت التحريات أنه عقب رفض الفتاتين الاستجابة لطلباتهما، أقدم المتهمان على نشر الصور عبر وسائل التواصل، ما دفع المجني عليهما لتحرير محضر بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

كما اتهم أحدهما شقيق إحدى الفتاتين بالاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول لحذف الصور، وتم ضبط الشقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

