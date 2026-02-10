قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر

انتهاكات وفظائع واسعة للدعم السريع بالسودان
انتهاكات وفظائع واسعة للدعم السريع بالسودان
محمد على

أكدت الأمم المتحدة أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر في السودان تُعدّ كارثة كان ممكنًا تجنبها.

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تكرار أحداث مماثلة في كردفان، مؤكدة أن مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونها.

المفوض السامي للأمم المتحدة

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لطالما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام".

أضاف: "لقد وثقنا سابقًا أنماطًا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم، كان التهديد واضحًا، لكنهم تجاهلوا تحذيراتنا".

مجازر واغتصابات وعمليات خطف

 

وأكدت تقارير عدة أن معارك قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر شهدت مجازر واغتصابات وعمليات خطف.

أكد تورك أن "مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونها"، مشددًا على ضرورة "أن يبذل المجتمع الدولي جهدًا أكبر".

وأضاف: "إذا بقينا مكتوفين نندب حظنا بينما ترتكب الجماعات المسلحة جرائم دولية، فلا يمكن إلا أن نتوقع الأسوأ".

وأعرب عن "قلق بالغ من احتمال تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات في إقليم كردفان إذ اشتد القتال فيه منذ سقوط الفاشر".

بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على هذه المدينة التي كانت الأخيرة في قبضة الجيش ضمن إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، ركزت عملياتها على إقليم كردفان المجاور، وهي منطقة استراتيجية تربط المناطق التي يسيطر عليها الجيش في شمال البلاد وشرقها ووسطها بدارفور.

تقدم الجيش السوداني وتمكن وحلفاؤه في الأسبوعين المنصرمين من فك الحصار عن مدينتَي كادقلي والدلنج.

قال تورك: "خلال أسبوعين، حتى السادس من فبراير، بحسب توثيق أجراه مكتبي، قُتل نحو 70 مدنيًا وأصيب 142 في ضربات شنتها قوات الدعم السريع".

الأمم المتحدة فظائع الفاشر الدعم السريع الفاشر السودان مجازر واغتصابات وعمليات خطف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

ميسي

موقف ميسي من المشاركة في انتخابات برشلونة

إبراهيم عادل

الأهلي يدرس تصعيد إبراهيم عادل لدعم خط الوسط

صورة من اللقاء

منتخب مصر للشابات يستعد لموقعة الإياب أمام بنين في توجو بعد خسارة الذهاب

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
اعمال

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد