الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر

أكدت الأمم المتحدة أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر في السودان تُعدّ كارثة كان ممكنًا تجنبها.

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تكرار أحداث مماثلة في كردفان، مؤكدة أن مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونها.

المفوض السامي للأمم المتحدة

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لطالما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام".

أضاف: "لقد وثقنا سابقًا أنماطًا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم، كان التهديد واضحًا، لكنهم تجاهلوا تحذيراتنا".

مجازر واغتصابات وعمليات خطف

وأكدت تقارير عدة أن معارك قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر شهدت مجازر واغتصابات وعمليات خطف.

أكد تورك أن "مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونها"، مشددًا على ضرورة "أن يبذل المجتمع الدولي جهدًا أكبر".

وأضاف: "إذا بقينا مكتوفين نندب حظنا بينما ترتكب الجماعات المسلحة جرائم دولية، فلا يمكن إلا أن نتوقع الأسوأ".

وأعرب عن "قلق بالغ من احتمال تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات في إقليم كردفان إذ اشتد القتال فيه منذ سقوط الفاشر".

بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على هذه المدينة التي كانت الأخيرة في قبضة الجيش ضمن إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، ركزت عملياتها على إقليم كردفان المجاور، وهي منطقة استراتيجية تربط المناطق التي يسيطر عليها الجيش في شمال البلاد وشرقها ووسطها بدارفور.

تقدم الجيش السوداني وتمكن وحلفاؤه في الأسبوعين المنصرمين من فك الحصار عن مدينتَي كادقلي والدلنج.

قال تورك: "خلال أسبوعين، حتى السادس من فبراير، بحسب توثيق أجراه مكتبي، قُتل نحو 70 مدنيًا وأصيب 142 في ضربات شنتها قوات الدعم السريع".