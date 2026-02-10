إيران .. لاريجاني يصل عمان حاملا رد طهران على محادثات النووي مع واشنطن



وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عمان حاملا رد طهران على محادثات النووي مع واشنطن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام .

وأعلن لاريجاني السبت الماضي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تقدماً ملحوظاً في تشكيل إطار هيكلي لها، نافياً ما وصفه بـ"التهويل الإعلامي المصطنع" حول الحرب.

وفي وقت لاحق ؛ أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، أن أي مفاوضات من موقع متكافئ ومربح للطرفين مقبولة لدى إيران.

وشدد على انه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن الشعب الإيراني لن يتراجع قيد أنملة في الدفاع عن سلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

وقال الرئيس بزشكيان خلال احتفال يوم الجمهورية الإسلامية بحضور السفراء الاجانب المعتمدين في إيران ووزير الخارجية: "يصادف الحادي عشر من فبراير ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولحظة تاريخية فريدة في تاريخ البلاد. يُمثّل هذا اليوم بداية عهد جديد قائم على الديمقراطية الدينية في إيران، ويسعدنا اليوم أن نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لهذا اليوم المجيد. بصفتي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أُشيد بجميع أبناء وطني الصابرين والمثابرين على شجاعتهم وتضحياتهم وتضامنهم وصبرهم طوال الفترة التي أعقبت انتصار الثورة، وأُحيّيهم إجلالًا".

وأضاف: "تُعدّ الثورة الإسلامية في إيران من أعظم الأحداث في التاريخ المعاصر، إذ ضمنت الاستقلال السياسي وحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته الوطنية. وقد خطى شعبنا خطوات جبارة نحو الاستقلال وتنمية البلاد خلال هذه السنوات، على الرغم من المؤامرات المختلفة التي حيكت من قبل الأعداء الأجانب".