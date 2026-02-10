قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. لاريجاني يصل عمان حاملا رد طهران على محادثات النووي مع واشنطن

لاريجاني يصل مسقط
لاريجاني يصل مسقط
محمود نوفل


وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عمان حاملا رد طهران على محادثات النووي مع واشنطن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام .

وأعلن لاريجاني السبت الماضي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تقدماً ملحوظاً في تشكيل إطار هيكلي لها، نافياً ما وصفه بـ"التهويل الإعلامي المصطنع" حول الحرب.

وفي وقت لاحق ؛ أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، أن أي مفاوضات من موقع متكافئ ومربح للطرفين مقبولة لدى إيران.

وشدد على انه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن الشعب الإيراني لن يتراجع قيد أنملة في الدفاع عن سلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

وقال الرئيس بزشكيان  خلال احتفال يوم الجمهورية الإسلامية بحضور السفراء الاجانب المعتمدين في إيران ووزير الخارجية: "يصادف الحادي عشر من فبراير ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولحظة تاريخية فريدة في تاريخ البلاد. يُمثّل هذا اليوم بداية عهد جديد قائم على الديمقراطية الدينية في إيران، ويسعدنا اليوم أن نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لهذا اليوم المجيد. بصفتي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أُشيد بجميع أبناء وطني الصابرين والمثابرين على شجاعتهم وتضحياتهم وتضامنهم وصبرهم طوال الفترة التي أعقبت انتصار الثورة، وأُحيّيهم إجلالًا".

وأضاف: "تُعدّ الثورة الإسلامية في إيران من أعظم الأحداث في التاريخ المعاصر، إذ ضمنت الاستقلال السياسي وحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته الوطنية. وقد خطى شعبنا خطوات جبارة نحو الاستقلال وتنمية البلاد خلال هذه السنوات، على الرغم من المؤامرات المختلفة التي حيكت من قبل الأعداء الأجانب". 

إيران سلطنة عمان أمريكا المحادثات النووية مسعود بزشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

ترشيحاتنا

المجني عليه

كنا بندافع عن نفسنا.. تفاصيل مثيرة في أقوال المتهمين بقتل صاحب معرض فيصل

النائب العام

تعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للصغار إلكترونيا

الفتاة

نيابة المقطم تستمع لأقوال فتاة الأتوبيس في واقعة التحرش

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد