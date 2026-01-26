قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
لاريجاني: قوات الأمن تنجح في تحديد قادة الاضطرابات بإيران

هاجر رزق

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت تماسكه دفاعاً عن الوطن، مشيرا إلى نجاح القوات الأمنية في تحديد قادة الاضطرابات في البلاد.


 

وقال لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت مرارا أنه عندما يتعرض كيان الوطن للتهديد، فإنه يقف للدفاع عنه حتى آخر نفس. وأوضح أن القوات الأمنية قد تمكنت من تحديد قادة الاضطرابات، وتم القبض على بعض المتورطين، حيث كان بعضهم ضحايا للخداع، لكن هناك حالات عديدة تم فيها استخدام أسلحة مثل بندقية "جي3" والمسدسات في الشوارع.


 

 وأضاف: "الاضطراب الذي نشهده اليوم هو من صنع مجموعة شبه إرهابية حضرية. منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر، قال الصهاينة إنهم سيستخدمون الهياكل التي أنشأوها في إيران لتنفيذ مخطط جديد، وهذه هي نفس الهياكل التي نراها الآن."


 

 وأكد أن الأعداء كانوا يخططون للاضطرابات الأخيرة في أربعة مراحل: تجمعات شعبية، اغتيالات، أعمال شغب، وفي النهاية هجوم عسكري. إلا أن الشعب الإيراني، بتماسكه ووحدته، تصدى لهذه المخططات وهزمها في ما يشبه "حرب الأيام الاثني عشر".

مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الشعب الإيراني القوات الأمنية

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
مصنع
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
