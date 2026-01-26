لاريجاني: قوات الأمن تنجح في تحديد قادة الاضطرابات بإيران

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت تماسكه دفاعاً عن الوطن، مشيرا إلى نجاح القوات الأمنية في تحديد قادة الاضطرابات في البلاد.





وقال لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت مرارا أنه عندما يتعرض كيان الوطن للتهديد، فإنه يقف للدفاع عنه حتى آخر نفس. وأوضح أن القوات الأمنية قد تمكنت من تحديد قادة الاضطرابات، وتم القبض على بعض المتورطين، حيث كان بعضهم ضحايا للخداع، لكن هناك حالات عديدة تم فيها استخدام أسلحة مثل بندقية "جي3" والمسدسات في الشوارع.





وأضاف: "الاضطراب الذي نشهده اليوم هو من صنع مجموعة شبه إرهابية حضرية. منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر، قال الصهاينة إنهم سيستخدمون الهياكل التي أنشأوها في إيران لتنفيذ مخطط جديد، وهذه هي نفس الهياكل التي نراها الآن."





وأكد أن الأعداء كانوا يخططون للاضطرابات الأخيرة في أربعة مراحل: تجمعات شعبية، اغتيالات، أعمال شغب، وفي النهاية هجوم عسكري. إلا أن الشعب الإيراني، بتماسكه ووحدته، تصدى لهذه المخططات وهزمها في ما يشبه "حرب الأيام الاثني عشر".