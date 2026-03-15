بيان للحرس الثوري .. وغارات على الإمارات والكويت والبحرين

قال الحرس الثور إنه استهدف في الموجة 52 موقعًا في الأراضي المحتلة و3 قواعد أمريكية في المنطقة بالصواريخ والمسيرات.

وذكر أنه استهدف مناطق صناعية ومراكز للقوات الأمريكية بقواعد الحرير بأربيل وعلي السالم وعريفجان بالكويت.

وذكرت وزارة الدفاع في الإمارات: تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إطلاق صفارات صفارات الإنذار، ودعت السكان إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

