زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية جديدة

قالت وكالة الأنباء المركزية ​الكورية إن الزعيم ‌الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف أمس السبت ​على تجربة إطلاق ​قاذفات صواريخ متعددة من ⁠عيار 600 مليمتر.

وأضافت ​الوكالة "الصواريخ التي أُطلقت أصابت ​الهدف الجزري الواقع في البحر الشرقي لكوريا على ​مسافة نحو 364.4 ​كيلومتر، بدقة بلغت 100%".



من جهته، ‌قال ⁠الجيش الكوري الجنوبي أمس السبت إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر ​من 10 ​صواريخ ⁠باليستية باتجاه البحر، وذلك بالتزامن ​مع مناورات عسكرية ​مشتركة ⁠بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية ومع تجديد ⁠الرئيس ​الأمريكي دونالد ​ترامب دعواته إلى بيونجيانج للحوار.

