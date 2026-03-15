قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف أمس السبت على تجربة إطلاق قاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 مليمتر.
وأضافت الوكالة "الصواريخ التي أُطلقت أصابت الهدف الجزري الواقع في البحر الشرقي لكوريا على مسافة نحو 364.4 كيلومتر، بدقة بلغت 100%".
من جهته، قال الجيش الكوري الجنوبي أمس السبت إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر، وذلك بالتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية ومع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواته إلى بيونجيانج للحوار.
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية جديدة
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف أمس السبت على تجربة إطلاق قاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 مليمتر.