إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

اللهم إنها ليلة القدر …

الليلة التي تستجيب فيها للدعاء وتشعرنا بالطمأنينة والأمل

وأن باب الرحمة مفتوح،

وأن الغد قد يكون أجمل مما نتوقع.

يا رب…

علّمتنا الأيام أن الدنيا لا تثبت على حال،

وأن بعد التعب راحة،

وبعد القلق طمأنينة،

وبعد الصبر فرج.

نحن نعيش زمنًا مليئًا بالأحداث،

لكننا نعيش أيضًا في بلد حفظته بعنايتك،

وكتبْت له أن يبقى واقفًا،

مهما اضطربت الدنيا حوله.

اللهم لك الحمد على نعمة الأمن،

ولك الحمد على نعمة الاستقرار،

ولك الحمد على أن مصر امنه مستقرة

رغم كل ما يدور في العالم.

اللهم احفظ مصر،

كما حفظتها عبر السنين،

واجعلها دائمًا بلد أمان،

وبلد خير،

وبلد رحمة لأهلها ولكل من يعيش فيها.

اللهم وفق رئيسنا عبد الفتاح السيسي،

وأعنه على ما يحمله من مسؤولية،

وألهمه الحكمة في كل قرار،

واكتب على يديه الخير للبلاد والعباد،

فالأيام الصعبة تحتاج عقلًا هادئًا،

وقلبًا قويًا،

ورؤية ترى ما لا يراه الآخرون.

يا رب…

نحن لا نخاف من المستقبل،

لأننا نؤمن أن الغد بيدك،

ونؤمن أن ما حفظته لا يضيع،

اللهم اجعل الأيام القادمة خيرًا مما مضى،

واجعل في كل خطوة بركة،

وفي كل عمل نجاحًا،

وفي كل بيت راحة.

اللهم بارك في أرزاق الناس،

واجعل في القليل سعة،

وفي التعب أجرًا،

وفي الصبر فرجًا قريبًا.

اللهم في ليلة القدر

اكتب لنا طمأنينة لا تزول،

واكتب لبيوتنا سترًا لا ينكشف،

واكتب لقلوبنا رضا لا يتغير.

اللهم اكتب لي في هذه الليلة راحة في القلب،

وسكينة في النفس،

وبركة في العمر،

ونورًا في الطريق.

اللهم احفظني واحفظ أهلي وأولادي ومن أحب،

وأدم علينا نعمة الاجتماع على الخير،

ولا ترنا فيمن نحب مكروهًا،

ولا تجعل للحزن طريقًا إلى بيوتنا.

يا رب…

نحن في ليلة قلتَ عنها إنها خير من ألف شهر،

فاكتب لنا فيها خيرًا كثيرًا،

واكتب لبلادنا مستقبلًا مطمئنًا،

واكتب لأيامنا القادمة نورًا وهدوءًا وسلامًا.

اللهم احفظ مصر،

واحفظ أهلها،

وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار،

واجعلها دائمًا بلد خير…

كما كانت…

وكما ستبقى بإذنك.

كان هذا دعائي في ليلة القدر

اللهم تقبل الدعاء.