تحرك الدفعة الـ186 من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

تحركت الدفعة الـ186من شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وكانت باحة معبر رفح الخارجية شهدت، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، اصطفاف الدفعة الـ186من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصرى إن الشاحنات ضمن قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة »، إذ تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس ومستلزمات الشتاء، والمواد البترولية.