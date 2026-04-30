وداعا للزحام.. النقل تعلن الوسائل الحديثة المتاحة للدفع في المترو

حمادة خطاب

 أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة، لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.  

وتوفر الهيئة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وسائل دفع متنوعة للركاب وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي: 

أولاً: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

   - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في المحطات ومميزاتها هي (يتم تحصيل قيمة الكارت مرة واحدة لمدة خمس سنوات تقريباً - يتم شحنة بأي مبلغ - ليس له مدة ويتم نقل الرصيد الباقي بالمحفظة سواء "تالف أو انتهى الصلاحية" للكارت الجديد - يتم استخدام الكارت لأكثر من راكب عند الدخول والخروج من نفس المحطة - أسرع في الدخول والخروج - يساهم في حل مشكلة الفكة).

    - ماكينات بيع التذاكر الآلية الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات. 

    - تذاكر استخدام المرة الواحدة (الرحلة الواحدة) التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر أو من ماكينات الـ  TVM 

    - الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها.

    - اشتراكات مخفضة للراكب المستديم بشكل يومي وتستخرج حسب المدة (شهري وربع سنوي وسنوي) بكافة فئاتها.   

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف ( LRT)  

  - بطاقات التذاكر اللاتلامسية 

-   الاشتراكات الشهرية.

  - وجود ماكينات بيع التذاكر الـ   TVMفي جميع محطاته.

كما توفر الهيئة القومية للأنفاق إمكانية الدفع عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وتتيح الخدمة الجديدة لجمهور الركاب (شراء تذاكر الرحلة الواحدة - شحن بطاقات المحفظة الإلكترونية - استخراج وتجديد الاشتراكات الشهرية والموسمية) وذلك في إطار تسهيل وتسريع إجراءات الدفع، وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتوفير الوقت والجهد خاصة خلال أوقات الذروة. 

أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للمترو

• الخط الأول 

(حلوان-عين حلوان-جامعة حلوان-المعادي-دارالسلام-الزهراء-أحمدعرابي-الشهداء1-       منشية الصدر-حدائق الزيتون-عين شمس-عزبة النخل-المرج-المرج الجديدة). 

• الخط الثاني 

(كلية الزراعة-المظلات-روض الفرج-مسرة-الشهداء2-العتبة2-الأوبرا-الدقي-جامعة القاهرة-    أم المصريين-المنيب).

• الخط الثالث 

(عدلي منصور -النزهة -هليوبوليس -كلية البنات-العباسية -عبده باشا -العتبة -جمال عبدالناصر -صفاء حجازي -إمبابة -القومية -وادي النيل -جامعة الدول -جامعة القاهرة) .

مواعيد العمل من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

عملية البيع تتم على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
احذر تناول جلد الفراخ
هياكل الفراخ
تويوتا
