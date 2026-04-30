قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
اختلال عجلة القيادة.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا سفاجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: العمران ثلث الدين

عبد الرحمن محمد

وجه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رسالة تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة «عيد العمال»، تقديرًا لدورهم الوطني في البناء والتنمية، مؤكدًا أن العمل قيمة إنسانية رفيعة، وأن العمران يمثل ثلث الدين وركيزة أصيلة في بناء الإنسان والحضارة، وأن ما يقدّمه العمال بسواعدهم وفكرهم هو أساس نهضة الأوطان واستقرارها.

وقال  الدكتور أسامة الأزهري: إن العمل وإتقانه فريضة إسلامية، كما أنه مطلبٌ قانونيٌّ، وواجبٌ وطنيٌّ، فيجب على كل إنسان أن يؤدي عمله بأمانة وكفاءة، مصداقًا لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده»، مؤكدًا أن هذا التوجيه النبوي يرسّخ ثقافة الاعتماد على الذات، وإعلاء قيمة الكسب الحلال، وربط العبادة بالعمل.

وتابع : مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاثة محاور كبرى: الإيمان، والتزكية، والعمران، أي أن العمران يمثل ثلث هذا البناء المتكامل، استنادًا إلى قول الحق سبحانه: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، وهو ما يحمّل الإنسان مسئولية البناء والإصلاح، وحسن استثمار الموارد، بما يحقق النفع للفرد والمجتمع.

أما مراتب الإتقان في العمل فتبدأ بإجادة الأداء والالتزام بالمسئولية، ثم الارتقاء إلى الإتقان القائم على الدقة والانضباط، وصولاً إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى درجات الأداء، حيث يستشعر الإنسان رقابة الله في عمله، فيقدّمه على أكمل وجه نفعًا وخيرًا للناس.

لذلك، جعلت وزارة الأوقاف من «فلسفة العمران» محورًا رئيسًا في خطابها الدعوي، حيث جاء عنوان المؤتمر السنوي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، والذي انبثقت عنه «وثيقة القاهرة: المهن في الإسلام وفلسفة العمران»، تأكيدًا لعالمية رسالة العمل، وضرورة إحياء قيم الإتقان والإبداع في مختلف المجالات.

بارك الله تعالى جهود المخلصين المحسنين، وأدام على وطننا الأبيّ العظيم الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعا إلى بلوغ أرقى مراتب الإحسان في العمل.

وزير الأوقاف عيد العمال البناء والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

ترشيحاتنا

شوبير : اتجاه داخل الأهلي لتعيين وليد سليمان منسقًا عامًا للفريق الأول

طبيب عظام وملهوش تاريخ .. معلومات بارزة عن حكم قمة الأهلي والزمالك

عمرو اديب : أنا مش مطمن لمباراة الأهلي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد