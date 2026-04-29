الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحدد المناهج المقررة استعدادا لاختبارات المتقدمين لمسابقة إمام وخطيب 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن أسئلة العلوم الشرعية والعربية في اختبارات المتقدمين لمسابقة التعاقد لوظيفة إمام وخطيب ومدرس لعام 2026م، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ستكون في ضوء المناهج والكتب التالية:

الأوقاف تحدد المناهج والكتب استعدادا لاختبار عام 2026


1.    حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم (من سورة الكهف إلى سورة الناس).
2.    شرح "الخريدة البهية"، للعلامة أحمد الدردير.
3.    تفسير النسفي (جزء عم).
4.    "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب الحنبلي.
5.    "القول المبين في سيرة سيد المرسلين"، للدكتور الطيب النجار.
6.    الفقه وفق مذهب كل متقدم، وذلك على النحو التالي:
(نور الإيضاح في الفقه الحنفي – شرح العشماوية في الفقه المالكي – فتح القريب المجيب في الفقه الشافعي – شرح نيل المآرب في الفقه الحنبلي)
7.    "النحو الواضح" للأستاذين على الجارم ومصطفى أمين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي للراغبين في الالتحاق بالحقل الدعوي.

وأوضحت الأوقاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أسئلة أخرى متنوعة تهدف إلى قياس الجوانب المعرفية المختلفة لدى المتقدمين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تحديد هذه المقررات يأتي في إطار دعم المتقدمين وتمكينهم من الاستعداد الجيد للاختبارات، بما يسهم في اختيار أفضل العناصر القادرة على أداء الرسالة الدعوية بكفاءة واقتدار.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأوقاف تحدد المناهج والكتب استعدادا لاختبار عام 2026 مسابقة التعاقد لوظيفة إمام وخطيب ومدرس لعام 2026

