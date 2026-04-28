قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية لبحث تعزيز التعاون

وزير الأوقاف يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية
وزير الأوقاف يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور علي زاهر، رئيس جامعة المالديف الإسلامية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين. 

وزير الأوقاف يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية

وجاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور عبد الرحيم عمار مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، والشيخ محمود أبو العزايم مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة.

ورحّب وزير الأوقاف برئيس الجامعة والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجزر المالديف والتي تمتد لأكثر من مائة عام، وحرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وإعداد كوادر علمية مؤهلة.

واستعرض الجانبان تطور جامعة المالديف الإسلامية منذ نشأتها معهدًا للدراسات الإسلامية عام 1980م حتى تحويلها إلى جامعة عام 2015م، إلى جانب إمكاناتها الأكاديمية وتخصصاتها في علوم القرآن والسنة والعلوم الإنسانية، وفروعها المنتشرة بعدد من الجزر.

كما تناول اللقاء عمق الروابط العلمية بين جمهورية مصر العربية وجزر المالديف، حيث يتبوأ خريجو الأزهر الشريف مواقع قيادية ومناصب مؤثرة في مختلف مؤسسات الدولة بالمالديف، في ظل تخرّج عدد كبير من القيادات والشخصيات العلمية من جامعة الأزهر، وهو ما يعكس رسوخ الامتداد العلمي والثقافي بين البلدين.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، والتي تشمل علوم القرآن والقراءات، وعلوم الحديث، والفقه، إلى جانب تطوير برامج في علم النفس وتوظيفه في المجال الدعوي، والتعاون في مجالات الخطابة وتنمية مهارات التدريس.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لدور المؤسسات العلمية والدينية في مصر، مؤكدًا رغبة الجامعة في تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية في مجالات اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

وضم وفد جامعة المالديف الإسلامية كلًّا من أحمد أمين نائب رئيس الجامعة، ومحمد منصور عميد كلية القرآن والسنة، ونيمال محمد عميد كلية المعارف والعلوم الإنسانية، والدكتور حمدي جمعة أحمد سالم أستاذ القراءات وعلومها المساعد بكلية القرآن الكريم والمبعوث إلى الجامعة، والدكتور حسن الكردي، محاضر بالجامعة، والدكتور محمد سيد أحمد - مدرس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، وياسر حسانين مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور محمد إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والدعوية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خدمة قضايا العالم الإسلامي.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور علي زاهر رئيس جامعة المالديف الإسلامية جامعة المالديف الأوقاف

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
