الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: فصول محو الأمية بالمساجد رسالة إنسانية ووطنية تسهم في النهضة المجتمعية

جانب من النشاط
جانب من النشاط
عبد الرحمن محمد

نظمت وزارة الأوقاف سلسلة من الفعاليات الدعوية والتوعوية الشاملة، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري وتعزيز الدور المجتمعي للمسجد.

وتركزت هذه الأنشطة على الربط الوثيق بين التثقيف الديني ومحو الأمية، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن تعليم الكبار والصغار هو مشروع وعي وتمكين يتجاوز مجرد القراءة والكتابة ليصل إلى بناء شخصية قادرة على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة والإنتاجية.

وأكدت الوزارة، خلال فعالياتها، أن فصول محو الأمية المنتشرة في المساجد تمثل رسالة إنسانية ووطنية نبيلة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وفتح آفاق جديدة للمواطنين، معتبرة أن الاستثمار في تعليم الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي نهضة مجتمعية. 

وتضمنت البرامج التعليمية تنمية المهارات الأساسية وربطها بالقيم التربوية والدينية، مما يعكس شمولية الرسالة الدعوية واتساع أثرها في حياة الفرد والمجتمع.

في سياق متصل، واصلت وزارة الأوقاف تفعيل مبادرة «صحح مفاهيمك» عبر المشاركة في مبادرات مجتمعية متكاملة تستهدف قضايا الأسرة والتنمية والصحة العامة.

 وتناولت اللقاءات طرحاً دينياً وتوعوياً معاصراً حول قضايا تنظيم الأسرة، ودعم صحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي، مع التشديد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة الظواهر السلبية ونشر الوعي السكاني الصحيح.

وتأتي هذه الجهود المكثفة لترسيخ دور المسجد كمنارة للعلم والتنوير والتنمية، ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يصحح المفاهيم المغلوطة ويعزز الوعي القومي.

 وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً واقعياً للتفاعل بين الخطاب الديني وقضايا الواقع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته.

