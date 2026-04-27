قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب وفريقه يناقشون المقترح الإيراني بشأن الحرب
ضبط 15 طن أسمدة زراعية سائلة مجهولة المصدر في الشهداء بالمنوفية
مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي
إعلام إسرائيلي: ترامب أكد لنتنياهو ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في لبنان
الجميع يحترم الحكم الألماني.. ناقد رياضي يعلق على شوط المباراة الأول للأهلي وبيراميدز
مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب تشيلسي
بتكنولوجيا صينية.. إنشاء مركز تدريب مهني متطور في الإسماعيلية| تفاصيل لقاء المحافظ والسفير
سباق عالمي للتسلح.. أحمد موسى يكشف أسرار سلاح الحسم في الحروب الحديثة
هجمات متبادلة بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والأهلي بالدوري
زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة
أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر
فوّل عربيتك بالغاز والكهربا | إنشاء محطة طاقة خضراء متكاملة بـ أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف: المواطنة مشروع وطني شامل يستهدف جميع فئات المجتمع دون تمييز

جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل القس الدكتور أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عماد كدواني - محافظ المنيا، وذلك بمقر الهيئة بقرية أطسا سنتر التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، للمشاركة في فعاليات اللقاء الفكري تحت عنوان: «بناء الإنسان وتعزيز ثقافة وقيم المواطنة».

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز التماسك المجتمعي، ونشر ثقافة المواطنة، وترسيخ قيم التعايش المشترك بين أبناء الوطن ، وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول دور المواطنة المجتمعية في تعزيز التماسك، أعقبه عزف السلام الوطني، إيذانًا ببدء الجلسة الحوارية.

وفي كلمته، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مؤكدًا أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة المواطنة والتعايش المشترك، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم قيم التسامح والتكافل، مثمنًا دور محافظة المنيا في تعزيز التماسك المجتمعي، ومشيرًا إلى أن التنوع الثقافي يمثل أسلوب حياة يحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع.

وفي كلمته، وجّه وزير الأوقاف الشكر لرئيس الطائفة الإنجيلية على الدعوة الكريمة، ومثمنًا جهود وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنيا في دعم العمل المجتمعي.

وأكد أن المواطنة تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملاً يستهدف جميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تنفذ برامج متعددة لتعزيز التعايش ونشر القيم الإنسانية، مع إيلاء اهتمام خاص بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع، والانطلاق من القرى للوصول إلى مختلف ربوع الجمهورية.

كما قدّم وزير الأوقاف خالص العزاء في وفاة اللواء كمال مدبولي، والد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بدوره الوطني.

ودعا وزير الأوقاف الأئمة والدعاة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لخدمة المواطنين، كما حثّ على طلب العلم والاجتهاد، مستلهمًا من أقوال رفاعة الطهطاوي في قيمة العلم ودوره في نهضة الأمم.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المواطنة تمثل قيمة جامعة لا تفرّق بين المواطنين على أساس الدين أو النوع أو اللون، مشددة على أن مصر وطن يحتضن جميع أبنائه.
وأشارت إلى دور المرأة المصرية في دعم المجتمع، وإلى جهود المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى ملايين المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويعمّق مفهوم الانتماء.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث دارت مناقشات ثرية حول مفهوم المواطنة والتحديات التي تواجهها، في أجواء اتسمت بالمحبة والتقدير، وعكست وعيًا بأهمية ترسيخ قيم التعايش والإخاء.

واختُتم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وتأكيد استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز روح الانتماء في المجتمع المصري.

وزير الأوقاف الهيئة الإنجيلية التضامن محافظ المنيا قيم المواطنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

ترشيحاتنا

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن كتب مبيدات مزورة على السوشيال ميديا

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أمين الأعلى للآثار يتفقد مواقع بـ 3 محافظات لمتابعة مشروعات الترميم

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد لقاء بناء الإنسان بحضور وزيري التضامن والأوقاف ومحافظ المنيا

بالصور

سر ستات زمان .. تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

المزيد