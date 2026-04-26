وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن «حماية الأسرة في مواجهة الحروب الحديثة»

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف الشامي – مدير إدارة أوقاف الحسينية بالشرقية، بعنوان «سبل حماية الأسرة في مواجهة الحروب الحديثة» من خلال المنظور الإسلامي، وذلك بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، في أجواء علمية متميزة، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية وأساتذة الدراسات الإسلامية.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن تقديره للجهد العلمي الذي بذله الباحث، مؤكدًا أهمية التمسك بأصول الاستدلال الشرعي، وأنه لا يمكن إغفال الإجماع والقياس عند الحديث عن أدلة الشريعة، لكونهما من الأصول المعتبرة عند جماهير الأصوليين، ولا يستقيم البناء الفقهي دون استحضارهما، وشدَّد على أهمية ضبط المصطلحات العلمية، من خلال العناية بالتعريفين اللغوي والاصطلاحي؛ لما لذلك من أثر كبير في تحرير محل النزاع وفهم مراد العلماء.

وأوضح أن الأسرة تمثل نواة المجتمع الإنساني، ولا يمكن إغفال بعدها الإنساني، مشيرًا إلى تنوع أنماطها مع بقاء الرابط الجامع بينها وهو الإنسانية، مؤكدًا أهمية الرجوع إلى الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ العرض، لافتًا إلى ما ذهب إليه الإمام تاج الدين السبكي من التمييز بين العرض والنسل، بما يعكس دقة النظر في مقاصد الشريعة.

ووجّه الوزير نصيحة للباحثين بضرورة الرجوع إلى تراث العلماء المتقدمين؛ لما فيه من تأصيل علمي عميق ومنهج راسخ، يعين على فهم القضايا المعاصرة على بصيرة.

وأكد أن حماية الأسرة مسئولية تشاركية، تقوم بها الدولة بمختلف مؤسساتها، من خلال التشريعات والبرامج التي تستهدف صون كيان الأسرة وحماية الطفولة، بما يعزز استقرار المجتمع.

وأضاف أن من مقاصد الشريعة كذلك القضاء على الفقر، لما له من آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة الفهم الصحيح للنصوص في ضوء مقاصد الشريعة، وعدم إساءة توظيفها.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الأوقاف أنه لا يوجد مسمى علماء الأزهر والأوقاف، فالجميع ينتسب إلى الأزهر الشريف؛ سواء في وزارة الأوقاف المصرية أو غيرها من المؤسسات، وينتمون كذلك إلى أصل علمي واحد، وهو الأزهر الشريف، ويؤدون رسالة واحدة في خدمة الدين والوطن.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وسط فرحة كبيرة من أسرته والحضور.