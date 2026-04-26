أدعية صباحية قصيرة.. جامعة لكل خير فاغتنمها

أدعية صباحية قصيرة .. الدعاء من أهم العبادات التى يتقرب منها المسلم الى الله، بل الدعاء هو العبادة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بوابة الأمل وتحقيق الأمنيات، كما انه يقوى صلة العبد بربه، لذلك سنذكر فى السطور التالية أدعية صباحية قصيرة جامعة لكل خير يمكنكم اغتنامها وترديدها.

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى)

قال -تعالى-: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

(رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار).

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ).

اللهم تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).



أدعية قصيرة للأبناء

اللهم يا رزاق، رزقتني أبنائي فاحفظهم لي من كل شر، اللهم احفظهم من الأمراض والأوجاع، اللهم احفظهم من الحسد والعين.

اللهم بارك لي في ذريتي، واجعل كلَّ أبنائي من الصالحين المُصلحين.

اللهم وفق أبنائي للهداية، واجعلهم مرضيين، هداة صالحين، لا ضالينَ ولا مُضلين.

اللهم اجعل أبنائي من حفظة كتابك الكريم، وجنبهم الفتن، واجعلهم أحسن الناس خَلقاً وخُلقاً.

اللهم إني استودعك أبنائي يا من لا يغيب عن ناظره شيءٌ في الأرض ولا في السماء.

أجمل الأدعية القصيرة

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

الله، الله ربي لا أشرك به شيئا

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنّا الدَّين، وأغنِنا من الفقر.